Affaire Galtier – Le coach du PSG va contre-attaquer

Depuis ce mardi soir, Christophe Galtier est dans la tourmente. L’entraîneur du PSG est accusé d’avoir eu des propos et un comportement jugés racistes envers certains de ses anciens joueurs du côté de l’OGC Nice. Une affaire qui impacte forcément en interne au club.

Décidément, le quotidien du PSG est des plus mouvementés au cours des dernières semaines et des derniers mois. Sur un plan sportif, c’est l’élimination en huitième de finale de Ligue des Champions et la passe compliquée des joueurs rouge et bleu en Ligue 1 qui a accaparé l’espace médiatique. Sur un plan extra-sportif, les choses ne se déroulent pas mieux avec plusieurs affaires, et notamment celle touchant Christophe Galtier. Un mail écrit par Julien Fournier (ancien directeur sportif de Nice) et révélé par Romain Molina et Daniel Riolo a allumé la mèche ce mardi soir. À ce sujet, Le Parisien nous propose un petit point afin de nous informer de la réaction du club parisien face à ce tremblement de terre. L’occasion de nous informer aussi que Christophe Galtier va mettre en place des poursuites judiciaires.

Une affaire qui tombe très mal

Comme on peut assez largement s’en douter, l’information s’est très vite propagée au sein du PSG. Certains joueurs s’interrogeraient ainsi en interne et ce, depuis octobre dernier. C’est à dire les prémices de cette épineuse et sombre histoire. LP nous indique, en outre, que Kylian Mbappé s’est entretenu avec le principal intéressé dans le but de prendre la température. La teneur de leur discussion n’est toutefois pas divulguée par le média régional. Néanmoins, plusieurs joueurs parisiens estimeraient, en interne, que leur entraîneur ne survivra sûrement pas à ce nouveau séisme. En outre, alors qu’un match capital se profile face au RC Lens dans un peu plus de 48 heures, cette nouvelle polémique n’est pas vraiment appréciée au sein d’une saison déjà bien chargée, et c’est le moins que l’on puisse dire.

Et pour ce qui est de Christophe Galtier alors ? Celui-ci adopterait toujours une attitude très professionnelle, apparaissant, en revanche, très touché par les récents évènements et les accusations à son encontre. D’ailleurs, dans la foulée, Le Parisien nous révèle que ce dernier va porter plainte contre Julien Fournier, Romain Molina et Daniel Riolo pour diffamation et risque causé à autrui. Enfin, alors qu’il a reçu de nombreuses menaces de mort au cours des derniers jours et que le PSG a mis en place une protection rapprochée à sa disposition, une ultime plainte, contre X cette fois-ci, sera déposée par l’homme de 56 ans et son fils au parquet de Paris pour menace de mort et harcèlement.