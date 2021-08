Sélections – Hakimi convoqué avec le Maroc, Kalimuendo avec la France U21

Après la dernière rencontre de la 4ème journée de Ligue 1 ce dimanche entre le Stade de Reims et le PSG, de nombreux joueurs de l’effectif des Rouge & Bleu seront concernés par les matches de sélection. Ce jeudi, certains sélectionneurs ont dévoilé leur groupe pour la première trêve internationale de la saison. Après l’Espagne, le Portugal et la France, le sélectionneur du Maroc – Vahid Halilhodzic – a dévoilé sa liste pour les deux matches de qualifications à la Coupe du Monde 2022. Sans surprise, le latéral droit du PSG – Achraf Hakimi – est présent dans le groupe convoqué par l’ancien coach parisien. Les Lions de l’Atlas affronteront le Soudan (2 septembre) et la Guinée (6 septembre).

La liste du Maroc

Gardiens (3) : Bounou, El Kajoui, Zniti

: Bounou, El Kajoui, Zniti Défenseurs (8) : Saïss, Chakla, Aguerd, El Yamiq, Hakimi , Masina, Alakouch, El Karouani

: Saïss, Chakla, Aguerd, El Yamiq, , Masina, Alakouch, El Karouani Milieux (7) : Amrabat, Maleh, Barkok, Amallah, Taarabt, Louza, Chair

: Amrabat, Maleh, Barkok, Amallah, Taarabt, Louza, Chair Attaquants (6) : El Haddadi, Aboukhlal, En-Nesyri, Bencharki, Boufal, Mmae

Un autre Parisien a également été convoqué pour cette trêve internationale. L’attaquant des Rouge & Bleu – Arnaud Kalimuendo – est présent dans la liste du sélectionneur de l’Equipe de France Espoirs – Sylvain Ripoll – pour disputer deux rencontres de qualifications pour l’Euro 2023. Les Bleuets affronteront La Macédoine du Nord (2 septembre) puis les Iles Féroé (6 septembre).

