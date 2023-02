Hakimi : « Je veux marquer l’histoire du PSG »

Achraf Hakimi a rejoint le PSG durant l’été 2021. L’international marocain est un cadre de l’équipe Rouge & Bleu. Après un début de saison 2022-2023 compliqué, il retrouve son niveau en ce début d’année 2023. Il s’est longuement confié à Prime Video. Extraits choisis…

Le PSG a un rêve depuis de très nombreuses années, remporter la Ligue des Champions. Il était proche de le faire en 2020 avec une finale perdue contre le Bayern Munich (1-0). La saison d’après, les Parisiens ont atteint les demi-finales. Lors de cet exercice 2022-2023, le PSG a perdu la manche aller des huitièmes de finale contre le club allemand. Mais il a encore ses chances d’éliminer les Bavarois lors du match retour le 8 mars à l’Allianz Arena. Dans son interview, le latéral droit a expliqué que l’une des raisons de sa venue au PSG était d’offrir sa première coupe aux grandes oreilles au club de la capitale.

« La Ligue 1, championnat qui m’a le plus surpris«

« Je veux faire partie de ceux qui ont gagné pour la première fois la Ligue des Champions avec le PSG. J’ai rejoint Paris pour gagner la Ligue des Champions. Je veux marquer l’histoire du club. Je veux continuer à écrire ma propre histoire et ça passe par gagner des titres. » Il a également parlé de la Ligue 1, le championnat qui l’a le plus surpris. « Avant d’arriver à Paris j’ai regardé les caractéristiques de la Ligue 1. J’ai vu que c’était très physique. J’adore ça, je suis quelqu’un de très physique alors ça me correspond bien. C’est le championnat qui m’a le plus surpris. La Ligue 1 est très difficile à jouer.«

« Les gens nous mettent beaucoup de pression »

Le numéro 2 du PSG a aussi parlé des critiques constantes en France sur les joueurs de football. « En France, j’ai l’impression que tu sois bon ou mauvais, on va parler de toi. J’écoute peu la radio ou la télé, mais je sais ce qu’il se dit. Les gens nous mettent beaucoup de pression. » Achraf Hakimi qui a aussi encensé Sergio Ramos, qu’il avait déjà côtoyé au Real Madrid. « On a déjà joué ensemble et je sais à quel point c’est quelqu’un d’important dans un vestiaire. Je suis très content de le voir ici à Paris. On a une très bonne relation, il m’a beaucoup aidé quand j’étais plus jeune.«