Après son revers lors du huitième de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich (0-1), le PSG devra renverser ce score défavorable le 8 mars prochain. Et les Bavarois ne fermeront pas le jeu pour conserver ce résultat.

Le PSG aura trois semaines pour regagner de la confiance avant le huitième de finale retour à l’Allianz Arena face au Bayern Munich. Après trois défaites d’affilée, les joueurs de Christophe Galtier devront vite se ressaisir ce dimanche lors de la réception du LOSC (13h sur Prime Video et Canal Plus Foot). De son côté, le club munichois ne devra pas se relâcher en Bundesliga (1er, 43 pts) en raison de la forte pression mise par ses poursuivants, l’Union Berlin (2e, 42 pts) et le Borussia Dortmund (3e, 40 pts).

Christophe Galtier :



"Si vous pensez que j'ai aimé voir mon équipe jouer comme ce fut le cas contre le Bayern Munich pendant 60 minutes, c'est que vous me manquez un peu de respect"

« Il faut aller chercher le deuxième et le troisième but, afin de ne pas faire durer le 1-0 »

Présent en conférence de presse ce vendredi avant d’affronter le Borussia Mönchengladbach (samedi à 15h30), le coach bavarois, Julian Nagelsmann, a été questionné sur ce match aller face au PSG. S’il regrette le manque d’efficacité de son équipe, il aura pour objectif d’accroître son avance de buts lors de la confrontation retour afin d’assurer plus sereinement une qualification en quarts de finale de Ligue des champions. « Au match aller, nous aurions pu marquer plus de buts. En deuxième période aussi, nous aurions pu conclure deux ou trois fois. Il nous a manqué quelques détails. La clé pour le match retour sera de les occuper aussi offensivement. Nous ne devons pas seulement défendre, mais aussi attaquer. Il faut aller chercher le deuxième et le troisième but, afin de ne pas faire durer le 1-0 », a déclaré Julian Nagelsmann dans des propos rapportés par Sport1.

Le coach de 35 ans a également donné des nouvelles de Sadio Mané et Noussair Mazraoui, tous les deux absents à Paris mardi dernier. « Mané ? Il reprend dimanche (l’entraînement collectif). Il est en pleine forme. En théorie, il pourra rejouer après une semaine d’entraînement collectif. Mazraoui ? Il reprendra l’entraînement avec l’équipe mercredi. »