Ce jeudi soir, le PSG Handball se déplaçait à Plock afin de valider sa qualification en quarts de finale de l’EHF Champions League. Une victoire permettait aux Parisiens de consolider leur première place. Et c’est chose faite (26-32).

Vainqueur de Bucarest la semaine dernière en EHF Champions League, le PSG Handball n’avait pas pu se qualifier en quarts de finale à l’issue de cette rencontre, la faute à Veszprém. Le club hongrois devait battre Magdebourg pour offrir la qualification aux Parisiens, mais il s’était incliné en Allemagne. Pour rejoindre les quarts de finale et ne pas passer par les huitièmes de finale, le PSG devait obtenir encore une victoire, lors de ses deux derniers matches de phase de poules contre Plock et Veszprém. Ce jeudi, il avait une première balle de match contre le club polonais.

Une deuxième mi-temps maîtrisé par le PSG Handball

Le début de match est serré entre les deux équipes. Les deux clubs n’arrivent pas à se départager (6-6, 11e). À la 15e minute, les locaux vont prendre deux buts d’avance (9-7). Mais le PSG Handball va enchaîner un 3-0 pour prendre l’avantage (9-10, 18e). Le PSG va réussir à conserver son avance, entre un et deux buts, pour finalement rentrer aux vestiaires avec un avantage d’un but (14-15). En seconde période, le PSG va accélérer et prendre rapidement trois buts d’avance (15-18, 34e). Les Parisiens vont gérer la deuxième période, n’étant pas inquiétés et s’offrant une belle victoire (26-32). Le PSG Handball est donc qualifié pour les quarts de finale de l’EHF Champions League avant son dernier match contre Veszprém.