Hakimi, Kolo Muani, Dembélé… les propos de Luis Enrique après PSG / Dortmund

Le PSG a réussi son entrée en Ligue des champions avec une victoire méritée face au Borussia Dortmund (2-0). De quoi satisfaire Luis Enrique.

Le PSG passait un test important ce mardi soir en Ligue des champions. Pour son premier match dans ce groupe F, le club parisien a parfaitement manoeuvré pour rendre inefficace le Borussia Dortmund et prendre la tête de cette poule suite à sa victoire 2-0. En conférence de presse d’après-match, le coach des Rouge & Bleu, Luis Enrique, s’est exprimé sur la partition de ses joueurs au Parc des Princes, dans des propos rapportés par Le Parisien.

À voir aussi : Le PSG réussit son entrée en Ligue des champions

Ce qu’il a apprécié dans la performance de son équipe

« Pratiquement tout. L’intensité, la vitesse, le contrôle du match pendant 75 minutes. Ce match renforce nos idées. On est tous contents (…) Le manque de finition ? On a eu quelques occasions qu’on aurait dû inscrire. Pour moi, l’aspect à améliorer ce sont les quinze dernières minutes pour garder la concentration. C’est une soirée quasi parfaite pour moi. »

La prestation d’Hakimi

« C’est un joueur vraiment top. Il donne une énergie unique. Il a des choses à améliorer, on va l’aider dans ce domaine. C’est un plaisir de le voir évoluer, il apparaît dans toutes les zones importantes, comme l’aile et le milieu de terrain. Il a toutes les caractéristiques, il a la tranquillité pour marquer et il a inscrit un but extraordinaire. »

Ohhh l’action magnifique de Achraf Hakimi et Vitinha qui permet au PSG de mener 2-0 🤩



L’enchaînement crochet-extérieur du pied 😳#PSGBVB | #UCL pic.twitter.com/9kahNmjWuu — CANAL+ Foot (@CanalplusFoot) September 19, 2023

Les performances de Kolo Muani et Dembélé

« Kolo Muani en difficulté ? Je n’ai pas vu ça, à aucun moment. Il vient d’arriver, juste après la trêve internationale. On l’a eu quelques jours. On lui a donné beaucoup d’infos. À Bradley (Barcola) aussi. Quant au reste, on doit assumer quand on gagne et quand on perd. Contre Nice, c’était aussi mon équipe. Les premier pas de Dembélé au PSG ? Si j’étais fan de n’importe quelle équipe, je paierais pour voir jouer Ousmane Dembélé. Il a des qualités différentes, il peut louper trois fois mais il a de la magie. Il veut peut-être marquer son premier but mais c’est un processus normal. C’est un joueur merveilleux. »

Ce qu’il demande à Ugarte dans les sorties de balle

« On avait un doute sur sa titularisation. Il avait reçu un coup contre Nice. Il est très dur, fort, il veut toujours jouer. Il a réalisé un match très complet. Il nous amène quelque chose d’unique, il lit le jeu très bien offensivement. Avec Vitinha, on a beaucoup d’équilibre. »

Mbappé, candidat au Ballon d’Or 2023 ?

« Pour moi, c’est sans aucun doute le meilleur joueur du monde. Ce qui me surprend le plus, ce ne sont pas ses qualités techniques mais c’est sa qualité humaine : il a une mentalité positive, toujours le sourire, c’est très positif pour l’équipe. »