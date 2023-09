Kylian Mbappé égale Thierry Henry et fait tomber Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé égale Thierry Henry au classement des buteurs français en Ligue des Champions et a été décisif sur plus de matchs consécutifs que Lionel Messi et Cristiano Ronaldo

Kylian Mbappé brille sur le terrain, mais aussi dans les statistiques. Grâce à son penalty transformé face à Dortmund hier soir au Parc des Princes, le natif de Bondy a inscrit son 35e but avec le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. Un but historique pour l’attaquant de 24 ans qui vient égaler Thierry Henry au nombre de buts inscrits dans la compétition européenne, dans un même club. Chez les joueurs français, seul Karim Benzema occupe le trône des tops buteurs avec 78 réalisations sous le maillot du Real Madrid.

⚡️ Mbappé cette saison avec le PSG :



⚽️ 8 buts en 5 matchs (encore 1 ce soir)

💪 Il a inscrit 66% des buts parisiens depuis le début de la saison



🎨 @CanalSupporters pic.twitter.com/nqIbAvpnnQ — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 19, 2023

Mbappé ne s’arrête pas

Encore et toujours décisif avec le PSG, l’attaquant français vient encore mêler son nom avec les plus grandes légendes du football. Il n’y a plus un match sans que Kylian Mbappé soit décisif. Une régularité constante depuis 16 matchs consécutifs (but ou passe décisive), qui fait tomber Lionel Messi et Cristiano Ronaldo (15). En ligne de mire, prendre seul la première place. Le buteur n’est pas tout seul sur le trône, Neymar Jr et Robert Lewandowski sont eux aussi sur la marche des 16 fois décisifs successivement. Un boulevard pour Kylian Mbappé qui aura l’occasion de monter sur le toit du monde lors du Classique face à l’Olympique de Marseille, dimanche au Parc des Princes.