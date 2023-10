Depuis le début de saison, le PSG peut compter sur un Achraf Hakimi décisif. Et l’international marocain performe aussi dans un secteur en Ligue des champions.

Après cette phase aller de Ligue des champions, le PSG occupe la tête de son groupe avec six points, soit devant le Borussia Dortmund (2e, 4 pts), Newcastle (3e, 4 pts) et l’AC Milan (4e, 2 pts). Et depuis le début de saison, le club parisien peut compter sur un joueur métamorphosé. De nouveau performant avec le PSG, Achraf Hakimi se montre décisif (4 buts et 2 passes décisives toutes compétitions confondues). Mais le Marocain performe aussi dans un autre domaine.

Hakimi performant dans la récupération de ballon

En effet, comme le rapporte le compte X Who Scored, Achraf Hakimi a récupéré un total de 30 ballons en Ligue des champions cette saison, soit plus que tout autre joueur depuis le début de la compétition. Devenu un homme fort de Luis Enrique, la latéral de 24 ans occupe un rôle majeur dans le système de jeu du technicien espagnol. On rappelle que le PSG possède aussi le meilleur passeur de la compétition avec Warren Zaïre-Emery, auteur de trois offrandes depuis le début de la compétition.