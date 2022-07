Le PSG fait son retour pour cette nouvelle saison qui s’annonce atypique avec la Coupe du Monde qui se déroulera entre novembre et décembre. Les préparations sont donc différentes pour les grosses échéances qui arrivent. Comme chaque année, la Confédération Africaine de Football décerne le prix du meilleur joueur de la saison. Ce lundi, les 10 nommés ont été communiqués pour cette distinction individuelle et le vainqueur sera connu le 21 juillet prochain . Dans cette liste on peut y trouver un joueur du Paris Saint-Germain, en la personne d’Achraf Hakimi.

Deux joueurs de Ligue 1 nommés

L’international marocain a effectué sa première saison sous les couleurs Rouge & Bleu et a disputé 41 matches toutes compétitions confondues (32 en Ligue 1, 8 en Ligue des Champions, 1 au Trophée des Champions) pour 4 buts et 6 passes décisives. Si l’exercice 2021/2022 d’Achraf Hakimi a été jugé comme mitigé par certains supporters, ce dernier reste un des meilleurs à son poste au monde. Les autres nommés pour ce trophée sont Riyad Mahrez (Manchester City), Édouard Mendy (Chelsea), Kalidou Koulibaly (Naples), Naby Keita (Liverpool), Sebastien Haller (Dortmund), Vincent Aboubakar (Al-Nassr-Riyad), et l’archi favori Sadio Mané (Liverpool puis Bayern Munich). Aussi, en plus d’Hakimi un autre membre de la Ligue 1 fait partie de cette liste, l’attaquant de l’Olympique Lyonnais Karl-Toko Ekambi. Ce prix récompense les performances de chacun sur la saison allant de septembre 2021 à juin 2022 et la cérémonie se déroulera au Maroc à Rabat le 21 juillet.