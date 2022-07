Certains joueurs déjà de retour au Camp des Loges

La semaine passée, le PSG a effectué sa rentrée des classes avec la présence de nombreux Parisiens et notamment les sud-Américains (Marquinhos, Neymar Jr et Leo Messi entre autres). Christophe Galtier faisait aussi ses grands débuts avec le Paris Saint-Germain et a pu diriger ses premières séances d’entraînement. Ce lundi, les derniers internationaux sont attendus au centre d’entraînement Ooredoo pour des tests physiques mais aussi pour effectuer leur premier entraînement. Parmi eux, certains ont anticipé leur arrivée.

Mbappé et Kimpembe arrivent quelques heures avant le début de l’entraînement

Achraf Hakimi, Nuno Mendes, Presnel Kimpembe, El Chadaille Bitshiabu, Thilo Kehrer, Danilo Pereira, Pablo Sarabia et Kylian Mbappé, ce sont les joueurs qui sont attendus aujourd’hui pour la reprise de l’entraînement à 16h30. Comme l’a rapporté RMC Sport sur son site internet, et partagé par le Paris Saint-Germain, les deux internationaux français ont débarqué au Camp des Loges un peu avant midi. Sur les réseaux sociaux, on peut voir les deux joueurs être en salle et être rejoint par Pablo Sarabia. Les derniers revenants devraient être présents un peu plus tard dans l’après-midi pour effectuer leur première séance sous les ordres de Christophe Galtier. À quatre jours de la première rencontre amicale de la pré-saison face à Quevilly Rouen Métropole, seront-ils de la partie ? Seul l’avenir nous le dira.