Milan Skriniar a dit oui au PSG, Hakimi dans le coup ?

C’est le serpent de mer de ce début de mercato côté PSG. Désireux de renforcer l’arrière-garde rouge et bleu avec une recrue de poids, Luis Campos a jeté son dévolu sur Milan Skriniar. Problème, malgré la situation contractuelle du Slovaque (2023), l’Inter ne se montre pas simple en affaires, loin s’en faut.

D’après les échos venus tout droit d’Italie, le club nerazzurri réclamerait pas moins de 80 millions d’euros pour céder son taulier défensif. Le PSG, qui aurait déjà offert 50 millions d’euros, ne serait pas vraiment enclin à débourser une telle somme. Et ce jour, c’est la Gazzetta dello Sport qui fait un point sur ce dossier. Ainsi, selon cette source, le club de la capitale aurait définitivement convaincu le central de 27 ans.

Une discussion avec Achraf Hakimi ?

En effet, Milan Skriniar, qui n’était pas forcément désireux de quitter Milan cet été initialement, aurait finalement dit oui au PSG. Bien évidemment, l’offre contractuelle proposée par le club parisien, environ 7,7 millions d’euros nets annuels, soit plus du double de ce qu’il perçoit actuellement, semble avoir fait pencher la balance. Mais GDS explique que ce dernier se serait, par ailleurs, entretenu avec un certain Achraf Hakimi. Les deux hommes se connaissent bien et le latéral droit marocain aurait notamment rassuré tactiquement son ancien coéquipier en Italie.

Désormais, il ne manque plus que l’accord entre le PSG et l’Inter, souligne la Gazzetta dello Sport. Si les décideurs interistes se montrent intransigeants, ceux-ci pourraient finalement flancher et revoir leurs exigences légèrement à la baisse. En effet, le média transalpin évoque un possible terrain d’entente aux alentours des 70 millions d’euros.