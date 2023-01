Ce soir le Paris Saint-Germain a joué un match de gala face à une équipe composée des meilleurs joueurs d’Al-Nassr et d’Al-Hilal. Lionel Messi, Kylian Mbappé, Neymar Jr, Cristian Ronaldo, tant de stars sur le terrain qui ont fait rêver les fans d’Arabie Saoudite.

Le club de la capitale s’est imposé sur le score surprenant de 5 buts à 4. Lionel Messi a rapidement ouvert le score (3e) alors que Cristiano Ronaldo lui a répondu sur pénalty (34e). La charnière centrale du PSG redonne l’avantage aux Parisiens avec un but de Marquinhos (43e) et de Sergio Ramos (53e). Malgré plusieurs réduction du score, la Ryadh Season Team s’est inclinée. Les derniers buts ont été inscrits par Kylian Mbappé (60e) et Hugo Ekitike (78e). Achraf Hakimi, de retour il y a quelques jours avec le club de la capitale, est revenu sur cette rencontre. Il s’est également exprimé sur l’ambiance dans les stades du monde arabe.

« Nous sommes contents du spectacle que nous avons fait »

« C’est un match qu’on a aimé jouer, tout le monde a pu profiter, les joueurs et les spectateurs. Il y a eu beaucoup de buts, et nous sommes contents du spectacle que nous avons fait. Je connais bien l’ambiance dans les stades du monde arabe, ils aiment beaucoup le football, on a pu le constater aujourd’hui, je connais bien tout ça et on est très heureux de l’ambiance qu’il y a eu ce soir et durant ces deux jours. »