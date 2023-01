Ce jeudi, le PSG a conclu son Qatar Winter Tour 2023 par une victoire prolifique face au Riyadh Season Team (5-4). À l’issue de ce succès, Christophe Galtier a réagi à l’ambiance dans le King Fahd Stadium et est revenu sur la performance de son équipe.

Le court voyage du PSG dans le Golfe persique s’est terminé ce jeudi soir par une victoire face à une équipe regroupant les meilleurs éléments des clubs d’Al Nassr et Al-Hilal. Dans un festival de buts, le club parisien s’est imposé sur le score de 5-4. Après cette rencontre, Christophe Galtier a tenu à saluer la belle ambiance au King Fahd Stadium, dans des propos rapportés par PSG TV. « Oui, beaucoup de buts dans un magnifique stade, avec une très grosse ambiance. J’avais eu le privilège d’assister à Argentine-Arabie saoudite à Doha et j’avais vu la ferveur des supporters saoudiens. Ce soir, on a vu un stade en fusion avec beaucoup d’encouragements. Avant de parler de football, j’ai apprécié la manière donc ils ont honoré les nombreuses stars qu’il y avait sur le terrain. Ils ont rendu un bel hommage aux nombreuses stars présents sur le terrain. »

« Quand tout le monde est sur le terrain, il y a des choses intéressantes »

Le coach du PSG est également revenu plus en détails sur la performance de son équipe et regrette notamment le carton rouge reçu par Juan Bernat en première période. « Après sur le match, dommage que ce ne soit pas un match qui se joue à onze contre onze (Juan Bernat expulsé à la 39e minute) dans cet environnement amical et de prestige. L’arbitre a sûrement appliqué le règlement. Il y a eu des choses intéressantes, nous avons marqué des buts. Et il y a des choses sur lesquelles il va falloir revenir encore une fois, notamment les phases arrêtées. Mais, ça permet de donner des axes de travail et au lieu de faire, par exemple, une séance d’entraînement qui aurait aussi été dure à ce moment-là de la semaine dans des conditions difficiles à Paris avec le climat, on l’a fait ici dans un match où il y avait quand même du rythme et de l’intensité. Ça faisait aussi longtemps qu’on ne retrouvait pas tout le monde sur le terrain. Quand tout le monde est sur le terrain, il y a des choses intéressantes. Pour autant, il y aura des choses à travailler. »