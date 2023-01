Lionel Messi a enfin connu le graal ultime avec l’Argentine en glanant la dernière édition de la Coupe du monde. Ce qui l’a fait, un peu plus, entrer au sein du panthéon mondial.

C’est une Coupe du monde de haute volée que nous a réservée Lionel Messi. C’est simple, tout au long du tournoi planétaire, la Pulga a porté les siens, alignant des prestations de grande classe, y compris en finale face à l’Équipe de France. Grâce à cela, et à un groupe très soudé, l’Albicéleste s’est donc offerte sa troisième étoile. Lionel Messi, lui, a été élu meilleur joueur de la compétition.

« Si je devais en choisir un, ce serait Léo »

Un sacre qui aurait bien pu ne jamais avoir lieu, et pour cause. En 2018, au sortir de l’élimination de l’Argentine en huitièmes de finale de Coupe du monde devant la France, l’ancien blaugrana avait décidé de mettre sa carrière internationale entre parenthèses après une liste de déceptions longue comme le bras. Dans un entretien accordé à la Cadena Cope, Lionel Scaloni, le sélectionneur argentin, a expliqué comment il avait fait revenir Lionel Messi, lui qui s’était octroyé une pause d’environ huit mois à l’époque : « La première chose que j’ai faite lorsque j’ai pris mes fonctions en 2018, c’était de faire un appel vidéo avec Messi. Je lui avais dit que nous l’attendions. C’est ce que nous avions fait. Et huit mois plus tard il arrivait dans un groupe incroyable, » a-t-il exposé. La suite, on l’a connaît avec une Copa America et une Coupe du monde à la clé.

Dans un second temps, Lionel Scaloni a expliqué qu’il possédait une relation particulière avec le septuple Ballon d’Or. Un joueur qu’il considère, à son tour, comme le meilleur de tous les temps. Le principal intéressé devrait apprécier : « Si je devais en choisir un, ce serait Léo. J’ai noué quelque chose de spécial avec lui. Il est le meilleur joueur de tous les temps, même si Maradona était aussi incroyable. »