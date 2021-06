Hakimi se rapproche du PSG pour 70M€ bonus compris (Di Marzio)

Le dénouement du dossier Achraf Hakimi (22 ans) semble bientôt arriver à son épilogue. En effet ces dernières heures, de nombreux médias italiens annonçaient que le PSG était prêt à augmenter son offre pour s’approcher de la demande de l’Inter (80M€). Et ce mercredi après-midi le journaliste de Sky Italia, Gianluca Di Marzio, a confirmé que le transfert d’Achraf Hakimi vers le club de la capitale était en très bonne voie. “Les contacts entre le PSG et l’Inter sont désormais continus, le club français étant désormais proche de la ligne d’arrivée.” En effet selon le média italien, l’opération serait évaluée à environ 70M€ bonus compris, et “les prochaines heures seront décisives.”

De son côté, l’autre spécialiste du mercato italien, Fabrizio Romano, a confirmé que le PSG était prêt à augmenter son offre (70M€) pour satisfaire le club italien et ainsi conclure le dossier du latéral droit de 22 ans (sous contrat avec l’Inter jusqu’en 2025). “Le Paris Saint-Germain a conclu un accord personnel avec Hakimi sur un contrat de cinq ans.”

Pour rappel, lors de notre live Twitch de lundi, nous vous avons indiqué que les négocations entre les différentes parties allaient accélérer cette semaine. “Le PSG ne mettra pas 80M€ et que l’offre qu’allait faire le club sera de 70M€ avec bonus.”