Vers une titularisation de Marquinhos et Neymar pour Brésil / Colombie

Dans la nuit de mercredi à jeudi en France (02h00 sur L’Equipe Live), le Brésil affronte la Colombie dans le cadre de la 4ème journée du groupe B de la Copa America. Déjà qualifiée pour les quarts de finale de la compétition, la Seleção brasileira voudra poursuivre son sans-faute dans ce groupe (2 victoires) face à un adversaire qui n’a pas encore officiellement assuré sa qualification. Et pour cette rencontre, Tite pourrait effectuer quelques changements par rapport au dernier match face au Pérou (victoire 4-0). Ainsi, le sélectionneur brésilien pourrait continuer sa rotation au poste de gardien de but avec la titularisation de Weverton. Lors des précédents matches, Alisson Becker et Emerson Moares avaient joué.

Laissé au repos lors de la dernière rencontre, le capitaine du PSG, Marquinhos, devrait retrouver sa place de titulaire en défense centrale aux côtés de Thiago Silva, selon Globoesporte. En forme depuis le début du rassemblement avec le Brésil, Neymar Jr devrait une nouvelle débuter la rencontre sur le côté gauche du 4-2-3-1 brésilien. Il pourrait être accompagné en attaque par Everton Ribeiro, Richarlison et Gabriel Jesus.

XI possible Brésil : Weverton – Danilo, Marquinhos, T.Silva, Lodí – Casemiro, Fabinho (Fred ou Douglas Luiz) – Richarlison, Everton, Neymar – Jesus (Gabigol).

XI possible Colombie : Ospina – Medina, Mina, Sanchez, Tesillo – Uribe, Cuellar, Barrios – Cuadrado, Borjas, Luis Díaz