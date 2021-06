Hakimi va au PSG contre 65M€, Chelsea se retire (GDS)

Achraf Hakimi (22 ans) se rapproche du PSG. Encore et toujours. Parce que c’est son souhait comme celui du club francilien. Après une seule saison à l’Inter Milan, le joueur de couloir droit hispano-marocain va refaire ses valises et offrir une belle plus-value au club champion d’Italie 2021 (il avait été acheté 45M€ le 1er septembre 2020). Les Nerazzurri ont besoin de renflouer leurs caisses avant le 30 juin. La date butoir se rapproche. L’accord définitif aussi. À l’heure actuelle, l’offre des Rouge & Bleu est de 65 millions d’euros hors bonus, rapporte la Gazzetta dello Sport. Les deux clubs doivent plancher ce week-end sur les détails de la partie fixe et des primes pour un total qui devrait être possiblement de 70 millions d’euros. Quant à l’international marocain, l’accord avec le PSG est en place depuis un certain temps : cinq ans de contrat avec 8 millions d’euros par saison plus deux millions potentiellement en bonus. Chelsea n’est plus dans la course, après avoir proposé sans succès 55M€ plus Marcos Alonso. Le club londonien a dit aux dirigeants italiens qu’il n’était plus en lice, explique le journal sportif milanais. Achraf Hakimi sera normalement un joueur du PSG d’ici mercredi. Un sacré renfort.