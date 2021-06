Revue de presse PSG : Kimpembe, Verratti, Mbappé…

Vu et lu au sujet du PSG ce samedi 26 juin 2021 dans la presse hexagonale. Le petit frère de Kylian Mbappé, Ethan (15 ans), qui a signé un contrat d’aspirant au PSG, comme le relève l’AFP. “Si son grand frère n’a toujours pas prolongé son contrat, Ethan a signé pour trois ans avec Paris.”

L’Italie joue ce soir son huitième de finale contre l’Autriche. Avec un Marco Verratti titulaire ? C’est toujours en balance. “Les trois victoires probantes du premier tour ont gonflé la confiance mais il ne faudrait pas qu’elle soit trop forte, non plus, écrit L’Equipe. Invaincu depuis 30 matches, Roberto Mancini s’offrira le record d’invincibilité d’un sélectionneur italien s’il ne perd pas ce soir. L’équipe devrait être proche de celle qui a battu la Suisse, avec Acerbi et Bonucci dans l’axe, Di Lorenzo arrière droit. Au milieu, Verratti et Locatelli sont en balance, mais le Parisien semble favori. Devant, Berardi et Chiesa sont candidats à droite.”

Le Parisien loue les performances de Presnel Kimpembe sous le maillot de l’équipe de France pendant l’Euro. “Pour schématiser, le staff des Bleus considère que le joueur du PSG s’égare moins dans des fioritures coupables et tend vers plus d’efficacité. Son association avec Varane, quoique perfectible, est aux yeux de Deschamps celle qui présente le plus de garanties, peut-on lire. Ce n’est pas encore un cadre, mais il transmet son énergie et son art du combat. […] Cette inclination pour le combat peut parfois lui jouer des tours. Face au Portugal, Kimpembe a écopé d’un avertissement après une faute évitable sur Cristiano. Mais, dans l’ensemble, on a affaire à un défenseur propre puisqu’il s’agit là de son unique carton jaune en 20 sélections chez les Bleus. L’expérience accumulée cette saison avec le PSG aux côtés de Marquinhos n’y est certainement pas étrangère. Plus mûr, mais toujours aussi dur, c’est le Kimpembe version tricolore.”