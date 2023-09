Hakimi, Vitinha, Mbappé… les chiffres après PSG / Dortmund

Hier soir, le PSG a parfaitement lancé sa saison européenne avec une belle victoire contre Dortmund (2-0). Une rencontre durant laquelle se sont illustrés Kylian Mbappé, Vitinha et Achraf Hakimi.

Placé dans le groupe F en compagnie du Borussia Dortmund, de l’AC Milan et de Newcastle, le PSG commençait sa campagne européenne, contre les Allemands, hier soir au Parc des Princes. Et le club de la capitale a parfaitement lancé sa saison européenne avec une belle victoire (2-0). Les Parisiens restent d’ailleurs invaincus sur leurs huit derniers matches de phase de poules de la Ligue des Champions. Et lorsque l’on se penche uniquement sur les matches au Parc des Princes, lors des 34 dernières journées de phase de poules, le PSG compte 27 victoires, six nuls et une seule défaite. Contre le BVB, le PSG a également réussi à réaliser un clean sheet. Une première en C1 depuis le huitième de finale aller face au Real Madrid (1-0) le 15 février 2022, soit après neuf rencontres, indique le PSG sur son site internet.

Nouveau record pour Mbappé

Buteur sur penalty, Kylian Mbappé a égalé un record d’Edinson Cavani. Il a en effet marqué pour une septième saison consécutive avec le maillot du PSG en Ligue des Champions. Avec son but, il est désormais impliqué sur 58 buts (35 buts, 23 passes décisives) en 53 matches de Champions League avec le PSG. Auteur d’une très belle prestation, Achraf Hakimi a récupéré 13 ballons et réalisé trois interceptions, « le meilleur joueur du match dans ces domaines. » Il en a profité pour marquer son tout premier but en Ligue des Champions avec les Rouge & Bleu. « Sa dernière réalisation dans la compétition remonte à son doublé face à l’Inter Milan, le 5 novembre 2019, avec … le Borussia Dortmund. » Élu homme du match, Vitinha a délivré sa première passe décisive avec le PSG en Champions League.