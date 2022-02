Une semaine après sa défaite face au FC Nantes (1-3), le PSG voudra se relancer rapidement. Et ce samedi, les hommes de Mauricio Pochettino accueillent – au Parc des Princes – l’AS Saint-Etienne, à l’occasion de la 26e journée de Ligue 1. Les Stéphanois restent notamment sur une bonne série de 4 matches sans défaite en championnat (3 victoires et 1 nul) et ne viendront pas pour subir pendant la rencontre, comme l’avait récemment déclaré Pascal Dupraz. Présent ce jeudi après-midi en conférence de presse, le coach des Verts a évoqué ce déplacement à Paris, dans des propos rapportés par Le Progrès.

L’état de forme de son groupe

« Enzo Crivelli est en phase de reprise. Saïdou Sow et Yvann Maçon ne sont pas rétablis. Joris Gnagnon a un problème musculaire. Wahbi Khazri va beaucoup mieux, on va patiemment attendre demain (vendredi). Je pense qu’il viendra avec nous à Paris, peut-être qu’on prendra un joueur de plus dans le groupe. »

A-t-il insisté avec ses joueurs sur sa déclaration « Pas à Paris pour prendre des photos » ?

« Je n’ai pas besoin d’insister. J’ai planté le décor. Il faut se rappeler que nous ne comptons que 22 points, ce n’est pas suffisant. À chaque fois qu’on joue un match, il faut montrer notre meilleur visage, y compris contre les équipes qui nous sont supérieurs sur l’ensemble du championnat. C’est le cas du PSG, une des meilleures formations d’Europe (…) Il faut aussi, peut-être, que le PSG ne soit pas dans un bon jour. Depuis la nuit des temps, il y a des résultats surprenants. »

A-t-il regardé la victoire du FC Nantes face au PSG ?

« J’ai regardé et re-regardé celui de Saint-Etienne contre Strasbourg (2-2). Mais j’ai vu qu’Alban Lafont, que j’ai dirigé à Toulouse quand il était jeune, avait eu la note de 10/10 dans L’Équipe. J’aimerais bien que Paul (Bernardoni) ait aussi 10/10 samedi (sourire). »

Son sentiment d’affronter Messi

« C’est un joueur exceptionnel, fantastique. J’espère qu’il sera un peu moins bien qu’à l’accoutumée. Il semble extrêmement humble et respecte ses adversaires, son sport. »