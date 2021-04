Le PSG Handball entre dans l’histoire après sa victoire face à Istres (39-26)

Ce mardi en fin d’après-midi, le PSG Handball affrontait Istres pour son match en retard de la 11e journée de Lidl Starligue. Une rencontre qui se jouait 48 heures après la belle victoire face à Dunkerque (30-22). Les Rouge et Bleu se sont largement imposés face à Istres (39-26) et entrent ainsi dans l’histoire de la Lidl Starligue. En effet, le PSG Handball devient la première équipe de l’histoire à débuter la saison avec 20 victoires. À la pause, les Parisiens menaient déjà de cinq buts (19-14) avant de prendre une avance considérable au score et de s’imposer avec un écart de 13 buts. De son côté, Elohim Prandi a franchi la barre des 400 buts en championnat. Avec ce succès, l’équipe de Raúl González prend quatre points d’avance (40) sur Montpellier.