Handball – Le PSG s’impose sur le parquet de Créteil (32-36)

Après sa large victoire en Ligue des Champions contre Bucarest (41-30), le PSG Handball retrouvait les parquets de Liqui Moly Starligue avec un déplacement à Créteil. Les Parisiens voulaient réaliser la passe de trois après ses victoires contre Istres et Toulouse. Le début de match est équilibré, le PSG arrivant tout de même à prendre deux buts d’avance (3-5, 7e) assez rapidement. Créteil va par la suite réussir à prendre l’avantage (8-7, 12e) et le conserver pratiquement jusqu’à la fin de la première mi-temps. Les Rouge & Bleu arrivent à revenir à égalité à deux minutes de la mi-temps (16-16, 28e). Les deux équipes rentrent aux vestiaires sur un score de parité (17-17).

Le PSG Handball revient mieux en seconde période et prend rapidement quatre buts d’avance (18-22, 35e). Les coéquipiers de Nedim Remili vont réussir à gérer ce second acte, en gardant un avantage confortable qui va varier entre +4 et + 6. Les Parisiens s’imposent finalement de quatre buts (32-36) et poursuivent leur sans-faute en championnat.