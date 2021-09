Le PSG handball se devait de réagir en Ligue des Champions après sa défaite concédée contre les Hongrois Veszprém (34-31) et recevait le Dinamo Bucarest, tombeur de Kielce la semaine dernière (32-29). Au Stade Pierre de Coubertin, les Rouge & Bleu n’ont pas manqué leur rendez-vous.

En effet le club de la capitale a dans un premier temps, parfaitement débuté sa rencontre avec une avance de +10 à la mi-temps (21-11) grâce entres autres à un Benoît Kounkoud efficace devant le but et Vincent Gerard intraitable dans les cages. En deuxième mi-temps, les Parisiens continuent leur marche en avant et comptent même jusqu’à 15 points d’avance (37-22) ! La fin de match sera une formalité et les hommes de Raúl González Gutiérrez s’imposent facilement pour cette deuxième journée de la Ligue des Champions (41-30). Prochain rendez-vous, le 29 septembre prochain en Allemagne face à Flensburg-Handewitt (21h00) pour la 3e journée de la Ligue des Champions.