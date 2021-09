8/8, Draxler, Gueye : les chiffres marquants après PSG-MHSC

Hier soir, le PSG s’est imposé sur sa pelouse contre Montpellier (2-0) dans le cadre de la 8e journée de Ligue 1. Les Rouge & Bleu ont ainsi remporté leur huitième match en autant de journées, ce qui lui permet de compter 10 points d’avance sur son dauphin, Marseille (qui a deux matches en moins). Un 8/8 assez rare dans l’élite française, seul deux équipes l’ont déjà réalisé. L’Olympique Lillois en 1936/37 et le…PSG en 2018/2019.

Remplaçant au coup d’envoi, Julian Draxler est entré en jeu à la 88e minute. 19 secondes plus tard, il faisait trembler les filets. L’Allemand est devenu le remplaçant le plus rapidement buteur en Ligue 1 cette saison. Le numéro 23 parisien s’est rapproché du record Rouge & Bleu, détenu par Kévin Gameiro et son but contre l’Evian TG le 8 décembre 2012 (17 secondes) comme le rapporte le PSG sur son site internet. Les joueurs de Mauricio Pochettino qui ont marqué cinq buts lors des cinq dernières minutes en championnat cette saison. Buteur hier soir, Idrissa Gana Gueye perpétue son amour des frappes de loin. Sur ses six buts avec le leader de la Ligue 1, il en a marqué quatre de l’extérieur de la surface. Contre Montpellier, l’international sénégalais a été très bon (8 ballons récupérés, 80% de tacles réussis et 95% de passes réussies).