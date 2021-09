Handball – Le PSG s’impose facilement face à Toulouse

Après sa défaite contre Veszprém en EHF Champions League durant la semaine, le PSG Handball retrouvait le championnat avec la réception du Fenix de Toulouse. Les Rouge & Bleu vont rapidement prendre l’ascendant sur leur adversaire (8-3, 10e) sans jamais vraiment trembler. Le PSG va conserver un net avantage (18-11, 25e) pour rentrer aux vestiaires avec un avantage de +8 (24-16).

En seconde période, les coéquipiers de Mikkel Hansen vont poursuivre leur domination avec un avantage de plus 10 assez rapidement (35-25, 35e). Une avance qui va même monter jusqu’à +14 (34-20). Les Parisiens sont en balade ce dimanche après-midi à Coubertin pour finalement s’imposer de 15 buts (43-28). Les Rouge & Bleu remportent donc leur deuxième match de la saison en championnat et préparent de la meilleure des manières son match contre Bucarest en Champions League cette semaine. À noter la première dans le but du jeune titi parisien – Léo Villain – qui a même réalisé un arrêt.