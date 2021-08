Handball – Yoann Gibelin sera un joueur du PSG dès juillet 2022

À l’instar des équipes masculine et féminine de football, le PSG Handball se montre actif sur le marché des transferts. Après avoir officialisé les arrivées de Dominik Máthé (arrière droit), Jannick Green (gardien) et Andreas Palicka (gardien), le club de la capitale a annoncé la signature de Yoann Gibelin. L’arrière gauche de 21 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2024 avec les Rouge & Bleu et rejoindra l’effectif parisien à partir de juillet 2022. L’acutel joueur de l’US Créteil a évoqué sa joie après cette officialisation.

“En tant que francilien, signer au Paris Saint-Germain est une fierté immense. J’ai conscience d’arriver dans un club avec une histoire prestigieuse. Je prends la mesure de l’opportunité d’évoluer sous les ordres d’un staff réputé et aux côtés de certains des plus grands joueurs de ce sport. Je suis impatient de pouvoir apporter ma contribution à un effectif si riche.”

Sur le site officiel du club, Jean-Claude Blanc – Directeur Général Délégué du Paris Saint-Germain – s’est également exprimé sur cette signature de Yoann Gibelin. “La signature de Yoann Gibelin représente une promesse pour le futur du Club. Sa progression ces deux dernières saisons illustre son talent et son potentiel pour les années à venir. Yoann rejoint un groupe fondé sur un alliage de joueurs de classe mondiale expérimentés auxquels sont associés des jeunes à fort potentiel et déjà aguerris au plus haut niveau.”