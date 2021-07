Handball – Jannick Green sera un joueur du PSG dès juillet 2022

À l’instar des sections masculine et féminine de football, le PSG Handball se montre actif sur le marché des transferts afin de renouveler son effectif pour les années à venir. Après avoir officialisé l’arrivée de Dominik Máthé (il rejoindra le PSG en 2022), le club de la capitale a annoncé la signature de Jannick Green, qui joue actuellement à Magdeburg (Allemagne). Le gardien danois a paraphé un contrat jusqu’en 2024 et rejoindra les Rouge et Bleu à partir de juillet 2022. Sur le site officiel du club, l’international danois de 32 ans s’est exprimé sur cette signature.

“Je suis fier d’écrire le prochain chapitre de ma carrière à Paris. M’engager avec un club de cette envergure est un honneur pour moi. Par sa longévité au plus haut niveau, le Paris Saint-Germain fait plus que jamais partie des meilleurs au monde” a déclaré le vainqueur du championnat du monde 2019. “Comme c’est le cas depuis de nombreuses saisons, nous continuerons de viser l’excellence dans toutes les compétitions auxquels nous participerons. C’est un challenge qui s’annonce passionnant. J’ai hâte de le relever et d’intégrer cet effectif.”

De son côté, Jean-Claude Blanc – Directeur Général Délégué du Paris Saint-Germain – s’est également félicité de cette prochaine arrivée au sein de l’effectif parisien. “Depuis son arrivée à Magdeburg, il y a 7 ans, Jannick Green a démontré son talent et sa régularité au plus haut niveau. Cette saison, il s’est aussi illustré à l’échelle européenne, en étant décisif lors de la victoire de son équipe en EHF European League. Il sera un élément clé de notre effectif au cours des prochaines saisons et nous nous appuierons sur son expérience pour conquérir de nouveaux titres.”