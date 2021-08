Handball – Andreas Palicka sera un joueur du PSG dès juillet 2022

À l’instar de l’équipe masculine de football, le PSG Handball se montre actif sur le marché des transferts. Après avoir officialisé les arrivées de Dominik Máthé (arrière droit) et Jannick Green (gardien), le club de la capitale a annoncé la signature d’Andreas Palicka. Le portier suédois de 35 ans a paraphé un contrat jusqu’en 2024 avec le PSG Handball. À l’instar des deux autres recrues, il rejoindra l’effectif des Rouge & Bleu à partir de juillet 2022. L’actuel gardien du club allemand de Rhein-Neckar Löwen s’est exprimé sur sa future arrivée chez les champions de France.

“Rejoindre un grand club comme le Paris Saint-Germain est un moment déterminant dans ma carrière. Le Club a prouvé sa régularité au plus haut niveau ces dernières années, avec plusieurs apparitions au Final Four de l’EHF et de nombreux titres de champion de France. Je suis impatient de porter ce maillot et de pouvoir aider l’équipe à atteindre ses objectifs.”

Sur le site officiel du club, Jean-Claude Blanc – Directeur Général Délégué du Paris Saint-Germain – a également exprimé sa satisfaction après la signature de l’international suédois. “Andreas Palicka est un gardien d’expérience et de grand talent que nous sommes ravis de compter parmi nous. Son palmarès parle de lui-même et nous sommes certains que son vécu au plus haut niveau nous aidera à continuer de grandir. Avec Jannick Green, ils formeront une paire de gardiens réputée et expérimentée, ce qui sera un atout indéniable pour aborder les grands rendez-vous dans le futur.”