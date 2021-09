Hansen : « Il faudra être à 100 % de nos capacités »

Légende du PSG Handball, Mikkel Hansen dispute actuellement sa dernière saison avec les Rouge & Bleu avant de rejoindre le club danois d’Aalborg. Cependant, la Ligue des champions est la seule compétition qui manque au palmarès de l’arrière gauche avec les Rouge & Bleu. Interrogé par Le Parisien, le joueur de 33 ans a évoqué la campagne européenne de cette saison.

Sa dernière Ligue des champions avec le PSG

Hansen : « Oui, bien sûr. C’est notre dernière chance de remporter cette épreuve (la Ligue des champions) avec le club. Quand je suis parti de Copenhague en 2012, mon objectif était de remporter avec Paris tous les trophées. La Ligue des champions est le plus grand, le plus prestigieux pour un club. Tout le monde ici en rêve, y compris nos supporters. »

Le match face à Bucarest (ce jeudi à 20h45)

Hansen : « On n’aura pas le droit à l’erreur. Bucarest va venir chez nous avec le plein de confiance et une forte envie, c’est toujours le cas quand on joue contre des grands clubs. Et il y en a dans cette poule ! Il faudra être à 100 % de nos capacités, contrairement à ce qui s’est passé à Veszprem. »

La défaite face à Veszprem (31-34)

Hansen : « Ça s’est joué sur des petits détails, on a notamment perdu trop de ballons. Devant une telle équipe, poussée par son public, ça ne pardonne pas. Ça arrive parfois dans un début de saison. Sauf que dans un club comme le PSG, on n’est jamais content quand on ne gagne pas. »