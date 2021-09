Riolo pointe du doigt la maladresse de Mbappé

Le PSG a de nouveau remporté un succès dans les ultimes secondes en Ligue 1. Après Lyon et Icardi, c’est cette fois-ci le doublé d’Hakimi qui sauve les Rouge & Bleu contre Metz. Un résultat qui permet au PSG d’enchaîner avec une septième victoire de suite en championnat et qui ne fait que creuser l’écart avec ses poursuivants. Sur le plateau de l’After Foot, Daniel Riolo estime que le club de la capitale aurait pu boucler plus rapidement les débats sans la maladresse de Kylian Mbappé en début de rencontre.

« Metz ? Le match contre le PSG décuple toujours les efforts. Si tu prends le résultat brut, oui Hakimi a marqué à la 94e minute, maintenant ce qui est complètement fou dans ce match c’est que le PSG n’ait pas complètement tout bloqué en 1/2h lorsqu’ils avaient leur bon moment et des occasions. Honnêtement ce soir le déchet technique de Mbappé, c’est phénoménal ! Des contrôles « américains », des passes toujours à l’envers… Vraiment je ne l’ai pas trouvé bon du tout ce soir ! S’il est un peu moins maladroit, à la demi-heure de jeu, le match est bouclé et Paris est tranquille ! »