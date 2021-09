Handball – Le PSG s’incline face à Veszprém (34-31)

Après son succès inaugural en championnat de France contre Istres (34-25), le PSG Handball faisait son entrée ce soir dans la nouvelle saison de l’EHF Champions League. Les Parisiens se déplaçaient sur le parquet de Veszprém. Le début de match est enlevé, les deux équipes jouent bien au handball et le PSG réussi à prendre un petit avantage au score (4-6, 7e). Mais les Hongrois arrivent à revenir et même prendre l’avantage. Un avantage qui ne va pas durer, les deux équipes restant très longtemps à égalité (11-11, 20e). Lors des cinq dernières minutes de la première mi-temps, les coéquipiers de Nikola Karabatic vont accélérer et prendre quatre buts d’avance (13-17, 30e).

Au retour des vestiaires, Veszprém va revenir mais le PSG va réussir une avance de trois buts (18-21, 38e). Le score va alors varier entre +4 et +2 pour les Rouge & Bleu. À 10 minutes de la fin, les Hongrois vont réussir à prendre l’avantage (27-26, 51e). Il va réussir à le conserver jusqu’à la fin du match (34-31). Les Parisiens commencent donc leur campagne européenne par une défaite. Ils retrouveront la compétition européenne le 23 septembre avec la réception de Bucarest.