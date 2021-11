Titulaire cette nuit face au Brésil (0-0), Léo Messi a contribué à la qualification de l’Argentine pour la Coupe du Monde 2022. Eloigné des terrains depuis sa sortie à la mi-temps de PSG/Lille (2-1), le numéro 30 francilien est attendu pour reprendre la compétition sous ses nouvelles couleurs. A une semaine du déplacement capital à Manchester City, Messi a, après avoir retrouvé la « Ville Lumière », publié un messages sur Instagram rappelant sa joie ainsi que ses ambitions avec Paris.

« Je viens d’atterrir à Paris avec l’immense joie d’avoir atteint l’objectif de la qualification pour la Coupe du Monde au Qatar. C’est certainement la cerise sur le gâteau pour une année très spéciale que nous vivons avec notre sélection ! Merci encore pour tout l’amour que vous nous donnez toujours, en janvier, si Dieu le veut, nous nous reverrons. Maintenant, il est temps de changer de cap, parce que j’ai toujours très envie de continuer à lutter pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés ici au PSG et je veux rester concentré et travailler pour y parvenir. Il ne reste qu’un mois et demi avant 2022, et je voudrais terminer cette année de la meilleure façon possible et avec d’autres bons moments que nous pourrons réaliser en France. Je vous embrasse tous !«