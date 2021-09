Henry : « On attend beaucoup du PSG »

Le PSG possède le meilleur trio d’attaque du monde avec Lionel Messi, Neymar et Kylian Mbappé. À celui-ci, on peut ajouter Angel Di Maria ou bien encore Mauro Icardi. Les Rouge & Bleu ont un effectif XXL et qui fait rêver. Forcément, le club de la capitale suscite beaucoup d’attentes. Un constat que valide Thierry Henry.

« Même si vous savez que je resterai à jamais un supporter d’Arsenal, soyons un peu chauvins… Voir Messi au Parc, c’est magnifique. On a tous envie de voir ce fantastique trio, avec Mbappé et Neymar, jouer ensemble et montrer de belles choses sur le terrain. On attend beaucoup du PSG, on aimerait que la sauce prenne, que ça marche, lance l’ancien attaquant pour Le Parisien. Surtout en Ligue des champions. Depuis deux ans, le PSG s’en rapproche de plus en plus. C’est le club français qui a le plus de chance de la gagner et de succéder, presque 30 ans après, à l’OM. Ce serait bien pour la Ligue 1 et le foot français en général. »