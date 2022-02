La délivrance. Alors que le PSG dominait outrageusement le Real Madrid, les offensifs parisiens se montraient pas assez efficaces face à un Thibaut Courtois des grands soirs. Mais les Rouge & Bleu ont pu compter sur l’incroyable but de Kylian Mbappé à la 94e minute pour s’imposer et aborder le math retour (le 9 mars) avec un léger avantage. Une réalisation qui a permis aux spectateurs Parc des Princes d’exulter, mais pas que… Présent sur le plateau de CBS Sports afin de couvrir cette journée de Ligue des champions, Thierry Henry a laissé exploser sa joie au moment du but de Kylian Mbappé, tout comme les anciens footballeurs, Jamie Carragher et Micah Richards (voir tweet ci-dessous).

« Peu de joueurs peuvent me faire sauter de mon canapé ou crier comme vous l’avez vu. C’est ce que tu veux voir quand tu regardes un match à la télé, un joueur qui débloque des situations, un joueur qui provoque en un contre un. Souvent on entend les joueurs dire où il faut jouer là, faire tourner le ballon ici. Mais quid de l’instinct, du dribble ? Laissez-le jouer, laissez-nous en profiter ! Quelle soirée, quel but, et je suis sûr que ce ne sera pas le dernier ! », a déclaré Thierry Henry dans des propos traduits par FootMercato.