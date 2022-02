Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce mercredi 16 février 2022. La victoire au finish mais logique face au Real Madrid, Kylian Mbappé encore buteur en fin de match, Leo Messi une nouvelle fois décevant et les notes des Parisiens.

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur cette victoire au finish du PSG face au Real Madrid (1-0) à l’occasion du huitième de finale aller de la Ligue des champions. Un succès obtenu grâce à une nouvelle réalisation de Kylian Mbappé dans le temps additionnel. Un passement de jambe qui élimine Lucas Vasquez et Eder Militão suivi d’une frappe enroulée qui trompe Thibaut Courtois, « ce 32e but en 51 matches de Ligue des champions est bien plus qu’une réalisation, synonyme de victoire précieuse du PSG (1-0). Il est une signature. Et une revendication : quel que soit le contexte, Mbappé n’échappe pas devant l’histoire. » L’international français vient concrétiser une victoire logique tant les Rouge & Bleu ont dominé le club madrilène. Le numéro 7 a été quasiment à l’origine de toutes les actions du PSG lors de cette rencontre. « On savait l’animation parisienne dépendante de son talent. La soirée d’hier, avec un Messi impliqué mais inefficace, l’aura une nouvelle fois montré dans des proportions immenses. »

Grâce à ce succès, les joueurs du PSG aborderont le match retour au Stade Santiago Bernabéu (le 9 mars prochain) avec un avantage minimum (1-0). Et pour cause, le gardien belge du Real Madrid, Thibaut Courtois, a repoussé de nombreuses frappes parisiennes et a maintenu son équipe dans la rencontre avant de craquer en fin de match. Mais cette victoire est aussi celle de Mauricio Pochettino. « Jamais, cette saison, Paris n’avait autant martyrisé tactiquement un adversaire que mardi. » Et la titularisation ainsi que le positionnement de Danilo Pereira ont permis aux Rouge & Bleu d’exécuter à la perfection leur plan. Le Portugais « a permis à son équipe d’occuper toutes les zones que les Madrilènes auraient pu exploiter en transition et qu’ils n’ont pas été en mesure de faire. » Le club espagnol, qui sera privé de Ferland Mendy et Casemiro au match retour, n’a effectué que 3 tirs ce mardi soir, soit son plus faible total dans un match de Ligue des champions depuis qu’Opta analyse la compétition (2003-2004).

Le quotidien sportif fait un focus sur la prestation décevante de Leo Messi. Avec Ángel Di María, la Pulga a semblé en deçà du niveau affiché par ses coéquipiers sur le terrain, avec comme symbole ce pénalty arrêté par Thibaut Courtois à l’heure de jeu (62′). « Avec cet échec, Messi porte son total de penalties manqués à 5 sur 23 tentés en Ligue des champions », un triste record. Outre ce pénalty manqué, Leo Messi a paru lent dans ses enchaînements et n’a pas su faire la différence individuellement pour se mettre en position de frappe. Évoluant quasiment dans un rôle de milieu relayeur en première période, le joueur de 34 ans n’a plus les capacités pour remonter le terrain avec le ballon dans les pieds. Il a affiché un meilleur niveau en seconde période avec deux frappes.

Les notes des joueurs du PSG (L’Equipe) : Donnarumma 5 – Hakimi 7, Marquinhos 6, Kimpembe 6, Mendes 6 – Danilo 7, Paredes 7, Verratti 8 – Di Maria 4, Messi 3, Mbappé 8 / Pochettino : 8

De son côté, Le Parisien consacre également sa Une à cette victoire du PSG face au Real Madrid (1-0). Et comme souvent cette saison, le club de la capitale a pu compter sur son maillon fort, Kylian Mbappé, pour débloquer la situation, à l’image de la rencontre face à Stade Rennais il y a quelques jours (1-0). Trois ans que le public attendait cela après une élimination face à Manchester United en 2019. Privés de match à élimination directe en C1 en raison de la crise sanitaire, les spectateurs du Parc des Princes ont laissé exploser leur joie sur l’unique réalisation du numéro 7 parisien. « La mine réjouie du champion du monde tricolore en a dit suffisamment pour comprendre que l’objectif a, en partie, été atteint. Pour son quatrième rendez-vous avec le club qui a nourri ses rêves de môme, Kylian Mbappé a enfin battu le Real Madrid. » L’international français a su faire abstraction de tout le tapage médiatique autour de son probable avenir à Madrid « et a surfé sur la pression et fait naitre des vagues de bonheur. »

Mais, Kylian Mbappé reste lucide et a surtout rappelé à l’issue du match que la qualification doit être assurée le 9 mars prochain lors de la confrontation retour. « Le Real n’est pas une équipe qui refuse le combat, ils avaient une stratégie qui n’a pas marché pour l’aller, mais ils vont jouer différemment au retour, parce qu’ils n’auront plus le choix, ils seront devant leur public, et nous on devra se préparer du mieux possible en championnat. »

Le quotidien francilien décrypte cette courte mais logique victoire du PSG face au club espagnol. Les Parisiens ont largement dominé cette rencontre et « sont une nouvelle fois victorieux dans le temps additionnel, leur seule marque de fabrique dans cette saison. » En face, Carlo Ancelotti a surtout mis en place une tactique pour bloquer Kylian Mbappé avec un bloc équipe très bas et les Madrilènes ont longtemps cru revenir de leur déplacement avec ce match nul. Mais, ils devront aborder le match retour avec ce déficit au niveau du score et sans Ferland Mendy et Casemiro suspendus pour accumulation de cartons jaunes. « Le plan anticrack est ainsi resté une tactique incertaine et dangereuse toute la rencontre, avec un joueur sans cesse créatif dans un sport imprévisible. » De plus, les Parisiens ont pu compter sur le retour de Neymar, entré en cours de jeu. Le Brésilien « a montré quelques signes prometteurs après deux mois et demi d’absence. » Il aura trois semaines pour retrouver du rythme afin de faire mal à cette défense merengue.