Hermant loue les quatre bons premiers mois de Galtier au PSG

La première partie de saison du PSG s’est terminée hier après-midi après un large succès au Parc des Princes contre Auxerre (5-0) dans le cadre de la 15e journée de Ligue 1. Place désormais à la Coupe du Monde. Les Parisiens retrouveront le terrain du championnat le 28 décembre avec la réception de Strasbourg.

L’été dernier, le PSG a changé d’entraîneur. Mauricio Pochettino a été remercié et a été remplacé par Christophe Galtier. Un choix qui a laissé perplexe beaucoup de monde, sachant que les noms de Zinedine Zidane ou bien encore Antoni Conte étaient avancés. L’ancien coach lillois n’avait pas d’expérience dès très grands clubs et certains estimaient que le costume était trop grand pour lui. Quatre mois après, le PSG est invaincu toutes compétitions confondues, leader de Ligue 1, qualifié pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Il a également réussi à consolider le vestiaire et semble avoir reçu le respect des stars de l’équipe. Dans l‘Equipe du Soir, Arnaud Hermant a salué les quatre premiers mois de Christophe Galtier au PSG.

« Pour l’instant on peut dire que c’est quasi un sans-faute »

« Il a été plutôt bon, assez malin. Il a eu une petite sortie de route avec l’histoire du char à voile mais sinon, il a été plutôt bon. Je l’ai trouvé, à la fois au niveau de l’extérieur, on sentait que c’est quelqu’un qui a travaillé sa communication pour répondre aux exigences parfois un peu exagéré du PSG. Et il a été surtout très bon, on savait que c’était dans ses qualités, dans l’humain, souligne le journaliste. Et ça, pour le coup, avec les joueurs stars et même des garçons comme Sergio Ramos avec qui il échange souvent, il a été très bon. De ce point de vue là, il s’en sort très bien. Et pour l’instant on peut dire que c’est quasi un sans-faute. Évidemment on pourrait dire qu’il peut faire mieux sur certains matches mais c’est quasi un sans-faute de sa part. C’est le seul club qui est invaincu dans les cinq grands championnats (toutes compétitions confondues ndlr), ce n’est pas rien. »