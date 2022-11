Ce dimanche face à l’AJ Auxerre, le PSG a pu compter sur certaines de ses recrues pour l’emporter sur sa pelouse (5-0). Entré en cours de jeu, Hugo Ekitike a brillé et a certainement lancé sa saison avec le maillot parisien.

Face à l’AJA, le PSG se devait de gagner afin de reprendre ses distances sur son dauphin, le RC Lens. Pour cela, Christophe Galtier avait décidé de mettre en place une équipe compétitive avec la présence de son trio offensif Lionel Messi, Neymar Jr et Kylian Mbappé dès le coup d’envoi. Si les Parisiens ont été en maîtrise en première période avec un but de l’attaquant français, ils ont accéléré lors du second acte grâce à leurs recrues Carlos Soler (1 but et 1 passe décisive), Renato Sanches (1 but) et Hugo Ekitike (1 but et 1 passe décisive). Déjà décisif la semaine passée face à Lorient (2-1), le Français de 20 ans a réalisé une entrée déterminante et a enfin ouvert son compteur but avec les Rouge & Bleu.

🗣️ | Agacé de son faible temps de jeu, Hugo Ekitike s’était entretenu avec Christophe Galtier il y a quelques temps de cela. Cette discussion lui a servi de déclic 🤝🔴🔵



📲 L’Équipe#PSG pic.twitter.com/WICXwdGUOj — Canal Supporters (@CanalSupporters) November 14, 2022

« Il avait pris un peu un coup au moral quand il n’avait pas été titularisé à Reims »

Assez frustré par son faible temps de jeu depuis le début de saison, Hugo Ekitike avait besoin d’être remobilisé, comme l’a précisé Christophe Galtier en conférence de presse d’après-match, dans des propos rapportés par Le Parisien. « Il y a quelques semaines, il avait demandé à échanger avec moi. Pour un jeune garçon, je l’avais trouvé très mature et très structuré. Il rongeait son frein. La progression, c’est vrai qu’elle passe par les matchs, les minutes jouées, mais quand on est dans un tel effectif, elle passe aussi par les séances d’entraînement. Il avait pris un peu un coup au moral quand il n’avait pas été titularisé à Reims (0-0). Il avait lâché à ce moment-là. Le travail du staff, et le mien, a été de le remobiliser, qu’il puisse retrouver une grande détermination à s’entraîner. Et séance après séance il s’est remis dans l’exigence, dans l’intensité. Là il est entré et a marqué. C’est très bien pour lui. »

De son côté, le joueur, prêté avec une option d’achat automatique par le Stade de Reims, a affiché son soulagement d’avoir enfin ouvert son compteur but avec son nouveau club : « À titre personnel, juste après la passe décisive que je fais à Renato, il y a mon but, et ça s’enchaîne vite. Ça fait plaisir parce que ça veut dire que je suis sur la bonne dynamique que je voyais ces derniers temps et c’est satisfaisant. Je vais pouvoir passer une bonne trêve et revenir encore plus fort. J’ai rêvé de marquer ici (au Parc des Princes), j’en ai fait des rêves et je m’en suis rapproché. Il y a eu ce match en Ligue des Champions, où j’étais proche de marquer… Et j’avais vraiment à cœur de le faire. Mais les autres aussi, ils attendaient que je marque. »