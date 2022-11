Revue de Presse PSG : Auxerre, bilan des recrues, Ekitike…

Vu et lu au sujet du PSG dans la presse hexagonale ce lundi 14 novembre 2022. La belle victoire face à l’AJ Auxerre (5-0) pour le dernier match avant la Coupe du monde, le bilan contrasté des recrues du mercato estival, Hugo Ekitike a lancé sa saison…

Dans son édition du jour, L’Equipe revient sur le festival du PSG face à l’AJ Auxerre (5-0). Pour son dernier match avant la Coupe du monde, le leader du championnat a conservé son invincibilité face au promu auxerrois et aucun Mondialiste n’a connu une blessure à une semaine du début du Mondial (20 novembre – 18 décembre). Face à une équipe d’Auxerre trop passive, les Parisiens « ont fait le métier, après la pause, pour punir les promus sur chaque erreur. » Une victoire qui était obligatoire en raison du rythme imposé par le dauphin des Rouge & Bleu, le RC Lens, comme l’a rappelé Christophe Galtier en après-match : « Lens fait un parcours exceptionnel de deuxième. Nous, on fait un très beau parcours. J’ai regardé ce qu’il s’est passé pour les équipes encore en lice en Ligue des champions ce week-end. Évidemment, sans qu’aucun joueur ne m’ait donné de signes d’inquiétude ou de peur, mon obsession était de monter l’équipe la plus compétitive possible. Sur les trois séances qu’on a eues pour préparer ce match, j’ai vu des joueurs investis. Ils ont donné aujourd’hui (dimanche) une très belle ­réponse. »

Si Kylian Mbappé a réussi à marquer son 43e but sur l’année civile, de son côté, Lionel Messi a une nouvelle fois touché le montant, son 18e depuis son arrivée en France à l’été 2021. L’Argentin et Neymar Jr ont été préservés en sortant à un quart d’heure de la fin du match. Concernant Presnel Kimpembe, il a retrouvé la compétition deux semaines après son dernier match face à Troyes (4-3) « Les quinze minutes jouées par le défenseur de l’équipe de France ont au moins rassuré sur ses aptitudes physiques, même si le staff des Bleus aurait sans doute préféré que son temps de jeu soit un peu plus long », rapporte L’E. Mais le plus important était que l’international français retrouve un peu de sensations avant de rejoindre sa sélection.

Le quotidien sportif fait également un premier bilan des recrues du mercato estival du PSG. Et après 22 matches lors de cette première partie de saison, les renfort « affichent un bilan contrasté. » Arrivé en provenance du RB Leipzig contre 10M€, Nordi Mukiele a enchaîné quelques rencontres en Ligue 1, Recruté pour concurrencer Achraf Hakimi au poste de latéral droit, le Français a pourtant laissé une meilleure impression lorsqu’il a été utilisé dans un poste de défenseur central. « Dans l’axe, Nordi Mukiele dégage beaucoup de puissance et peut utiliser sa première relance fiable » tandis que sur le côté droit l’ancien Montpelliérain a du mal à trouver ses repères. Acheté lors des derniers jours du mercato, Fabian Ruiz a mis du temps avant de montrer ses qualités dans l’entrejeu. Mais une fois installé dans un milieu à trois, l’Espagnol a montré son importance dans l’équilibre d’équipe. « Il sait par exemple, avec intelligence, couvrir les montées de son latéral. Dans la maîtrise technique comme sous pression, Fabian Ruiz ne manque pas d’outils », observe L’Equipe. Mais l’ancien du Napoli peut encore s’améliorer dans son jeu vers l’avant, le domaine aérien ou encore ses frappes lointaines, l’une de ses spécialités.

Il fait sans doute partie de l’une des grandes déceptions du dernier recrutement. Malgré son deuxième but de la saison ce dimanche face à Auxerre, Renato Sanches a été recruté pour apporter des changements de rythme au milieu de terrain avec une faculté à casser des lignes balle au pied. « On l’a trop peu vu pour l’instant. La faute aux blessures, mais aussi à une forme de fébrilité technique étonnante pour un joueur de son talent. » De son côté, Vitinha est la seule recrue à s’être imposée dans le onze titulaire de Christophe Galtier. Après des débuts plus que convaincants notamment grâce à sa qualité technique, le Portugais connaît une période plus difficile ces dernières semaines. « On l’a senti moins disponible, plus en retrait dans ses initiatives », note le quotidien sportif. Seul attaquant recruté l’été dernier, Hugo Ekitike a connu des débuts frustrants avec un faible de temps de jeu. Face à l’agacement du joueur, Christophe Galtier s’est entretenu personnellement avec lui. Une discussion qui a servi de déclic avec un but et deux passes décisives en deux matches. Enfin, Carlos Soler a souvent été décisif avec trois buts et deux passes décisives, mais l’Espagnol, convoqué pour le Mondial, a du mal à avoir une influence dans le jeu de son équipe. « Plus inquiétant, il donne le sentiment de subir l’impact athlétique en Ligue 1. » Il ne donne pas l’impression d’être une solution de recours pour remplacer un membre de la MNM.

De son côté, Le Parisien met aussi en avant le dernier carton du PSG au Parc des Princes face à l’AJ Auxerre (5-0). Dans une journée particulière qui a commencé par des hommages aux victimes des attentats du 13 novembre 2015, le Parc des Princes a vécu une journée émouvante avec de nombreuses banderoles déployées par le CUP dans le Virage Auteuil pour rendre hommage. Pour ce dernier match avant le départ des Mondialistes, le club parisien a parfaitement dompté une équipe auxerroise dépassée en seconde période. « Sur les sept internationaux concernés par un départ pour le Qatar au coup d’envoi, aucun n’a connu le moindre soucis physique » avec les sorties à la 74e minute de Neymar et Lionel Messi. « À partir du moment où mes joueurs ont fait la différence, je me suis concentré sur la gestion. Ça aurait été une grande tristesse qu’un de mes joueurs qui devait partir au Mondial se blesse. Et j’ai vite fait des changements pour protéger les uns et les autres », a expliqué Christophe Galtier après le match.

De son côté, Kylian Mbappé a disputé l’intégralité de la rencontre et a ouvert le score pour sa formation. Il porte désormais son total à 190 buts sous le maillot parisien et se rapproche du record d’Edinson Cavani (200 buts). Il a également pris la tête du classement des meilleurs buteurs en Ligue 1 cette saison (12 réalisations) et a surtout également son record de buts sur une année civile « avec 31 buts en Ligue 1 – comme en 2019 – et 43 toutes compétitions confondues, comme en 2021. » L’autre bonne nouvelle a été le retour à la compétition de Presnel Kimpembe, moins de dix jours avant le premier match de l’équipe de France face à l’Australie (22 novembre) en Coupe du monde. Désormais, les non-Mondialistes auront quelques semaines de repos et retrouveront le chemin de l’entraînement le 5 décembre prochain. Les internationaux bénéficieront, eux, « de dix jours de coupure à leur retour. »

Enfin le quotidien francilien fait un focus sur le match de Hugo Ekitike. Face à l’AJA, le Français a réalisé une entrée en jeu décisive avec un but et une passe décisive. Une réalisation qui pourrait enfin lancer sa saison avec les Rouge & Bleu et qui a été grandement fêtée par ses coéquipiers. « J’ai eu droit à un petit bizutage. Ils m’ont fait mal (rires). Les joueurs savaient que j’attendais de marquer, ils sont tous venus vers moi parce qu’on se chambre beaucoup dans le vestiaire et je suis le premier à le faire. Ils ne m’ont pas loupé sur ce coup-là ! », a déclaré l’attaquant en marge de la victoire face à Auxerre. Après avoir raté une première occasion face à Benoît Costil, avant de servir Renato Sanches pour le quatrième but parisien, Hugo Ekitike a profité d’une erreur de Julian Jeanvier quelques minutes plus tard pour ouvrir son compteur but avec le PSG. « Sa célébration tout en retenue devant un Parc des Princes heureux pour lui ne disait pas à quel point il attendait ce moment pour lequel il a beaucoup travaillé, après avoir rajouté des séances d’entraînement à son programme au cours de la semaine écoulée. »

Assez frustré lors de ses trois premiers mois dans la capitale française, l’ancien Rémois s’imaginait un autre début d’aventure sous le maillot parisien en jouant davantage derrière le trio offensif Messi-Neymar-Mbappé. Pas complètement convaincu par son rendement, le staff parisien a préféré prendre son temps et Christophe Galtier a beaucoup échangé avec son attaquant de 20 ans « afin de le remobiliser, tout en lui assurant que son heure viendrait. »