Hernandez : « Le PSG, le plus grand défi de ma carrière »

Lucas Hernandez a rejoint le PSG cet été en provenance du Bayern Munich. Le défenseur, qui peut jouer en charnière centrale ou au poste de latéral gauche, réalise un très bon début de saison dans le couloir gauche de la défense parisienne. Une arrivée qui n’a pas été vue d’un bon œil par les supporters parisiens, avec ses déclarations sur l’OM. Mais l’international français a tout de suite clarifié les choses. Dans une interview accordée à Canal Plus, l’ancien du Bayern Munich a évoqué son arrivée au PSG, le projet de jeu de Luis Enrique, sa mentalité de guerrier, Ugarte…Extraits choisis.

Son arrivée au PSG

« C’est un défi pas facile du tout. C’est le plus grand défi de ma carrière. Quand je suis arrivé au Bayern, on avait une superbe équipe, avec laquelle on a gagné les six titres en un an. Ce sont des moments magiques, incroyables. Ce sont des souvenirs à vie. Après quatre ans au Bayern, je me suis dit que c’était le bon moment de changer, d’aller dans un club très très ambitieux comme le PSG. Essayer de créer l’histoire. (Journaliste) Pour créer l’histoire, il faut remporter la Ligue des Champions. C’est exactement ça, c’est pur ça que je suis venu ici.«

Sa première au Parc, et la banderole à son égard

« C’est normal, j’ai aussi eu des propos maladroits quand j’étais au Bayern ou même à l‘Atlético. Je comprends qu’une part soit un peu énervée contre moi. Mais qu’ils soient tranquilles, Lucas Hernandez, ce sera le premier joueur qui va tout donner sur le terrain. Même si je dois mourir sur le terrain, je vais mourir parce que c’est ma passion, je vis de ça et c’est ce que j’ai toujours fait et ce que je vais toujours faire.«

J’aimerais devenir une légende au PSG ?

« J’ai signé ici cinq ans et j’espère pouvoir rentrer dans l’histoire de ce club. Et j’espère rentrer rapidement. »

Le projet de jeu du PSG

« Ce que le coach veut, c’est clair. C’est être une équipe. On attaque tous, on défend tous. Si tu joues contre une équipe et qu’il y a deux-trois joueurs qui ne défendent pas, tu vas avoir des problèmes. Ce qu’il me demande ? Quand on défend, il nous veut à quatre derrière. Et après offensivement, si on reste avec deux et qu’il y a trois attaquants devant, on peut se découvrir. C’est pour ça que le coach préfère rester avec nous trois derrière. J’aime bien attaquer, de temps en temps, j’attaque, mais la plupart du temps, c’est côté droit avec Achraf qui se sent beaucoup plus à l’aise que moi en attaquant.«

Sa mentalité de guerrier

« Ils nous ont recruté pour ça (avec Ugarte, ndlr). Personnellement, Ugarte, je ne le connaissais pas d’avant. Mais, franchement, il m’a surpris. Quand je le vois jouer, je pense à un petit N’Golo Kanté. C’est vrai qu’avec des joueurs comme ça, même moi qui suis un joueur de ce style, quand je vois comment il donne tout sur le terrain, ça te donne envie de faire pareil.«

Une petite ambiance équipe de France dans ce PSG ?

« C’est vrai qu’avec Kylian, Ousmane, on se connaît depuis bien longtemps. On rigole bien. Je cherche beaucoup Kylian sur le terrain ? C’est vrai qu’à chaque fois que je vois qu’il est libre, bien sûr, je vais jouer avec lui. C’est un joueur qui aime bien avoir le ballon. Du coup, quand il vient, je lui donne. Moi, je suis quelqu’un qui joue simple. Tiens le ballon, fait ce que tu as à faire. Si tu as le ballon ne t’inquiète pas, je suis derrière.«

Le feuilleton Mbappé

« C’est plutôt entre Kylian et le club. Il y a eu beaucoup de discussions par rapport à ça. Mais je pense que c’est un top mec et un top joueur. Pour le Paris Saint-Germain, pour nous et tous ses coéquipiers, c’est mieux de l’avoir avec que contre.«