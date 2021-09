C’est le remake de la demi-finale de Ligue des Champions perdue par le PSG la saison dernière. Demain soir (21 heures, Canal Plus, RMC Sport 1), Manchester City se présentera sur la pelouse du Parc des Princes dans le cadre de la deuxième journée de phase de poules de la C1. À la veille de cette rencontre, Mauricio Pochettino a répondu aux questions des journalistes. Extraits choisis.

Guardiola

Pochettino : « On est dans un processus de construction, ce n’est pas une opinion, c’est un fait. Il faut voir d’où l’on vient et où on est aujourd’hui. Pour moi, Manchester City a le meilleur entraîneur du monde: Pep Guardiola. C’est un club qui rêve comme nous de gagner la Ligue des champions. Ils sont peut-être en avance par rapport à nous. Mais tout peut arriver dans un match de football.«

Comment jouer demain ?

Pochettino : « La force de City ? On va contrer ça avec énormément d’envie et de volonté. En appliquant aussi nos idées et en limitant leurs qualités. En trouvant des failles à exploiter. C’est un match pour les joueurs, dans lequel ils peuvent exprimer leur potentiel.«

Donnarumma / Navas

Pochettino : « Je ne communique pas le onze la veille du match. Nous avons deux grands gardiens qui s’adaptent aux demandes du staff technique. Pour l’instant, nous sommes très contents. Chaque gardien veut jouer, mais on est au PSG, c’est un club spécial, avec des situations spéciales.«

Verratti titulaire ?

Pochettino : « Marco s’est bien entraîné les derniers jours. On pense qu’il pourra faire partie du groupe. C’est une possibilité de le voir jouer.«

Le groupe

Pochettino : « L’équipe est tranquille. Les joueurs sont calmes, ils s’entraînent bien. Il y a une bonne ambiance. Le PSG est un club spécial, avec des situations spéciales, qu’on ne retrouve pas dans d’autres clubs. Il faut le comprendre. Mais le groupe vit très bien.«

Le premier grand test de la saison ?

Pochettino : « Je ne crois pas que c’est le premier grand test. On a eu à chaque match un défi différent. Le début de saison, il y a eu des circonstances difficiles. Depuis que le groupe est au complet, on travaille. On sait qu’on doit travailler avec de la responsabilité. L’exigence est aujourd’hui, pas demain. On doit répondre présent lorsqu’un match se présente.«

Messi

Pochettino : « Leo, c’est un peu comme Marco. Il avance très bien. Je pense qu’il sera dans le groupe demain. Je ne sais pas encore qui va débuter. Il faut du temps pour travailler et évoluer dans différentes conditions. Il faut qu’ils apprennent à se connaître pour qu’ils puissent bien jouer ensemble. Tout le monde a la pression. La chose la plus importante est qu’on soit heureux avec l’équipe. On a besoin d’un peu temps. Les joueurs ont besoin de se sentir libre pour évoluer correctement.«

L’adaptation de Messi

Pochettino : « C’est un homme comme tout le monde. Il a aussi besoin de s’adapter à cette nouvelle équipe, cette nouvelle culture et ce nouveau pays. Laissons les joueurs s’adapter, commencer à se sentir chez eux. Il a fait 20 ans à Barcelone, tout est nouveau ici pour lui. Ça ne fait pas très longtemps qu’il est arrivé. Avec du temps, je n’ai pas vraiment de doutes sur le fait que tout va bien se passer et qu’on va rencontrer un vrai succès tous ensemble.«

Neymar/Mbappé

Pochettino : « Ce sont des garçons extraordinaires, des compétiteurs. Ce sont des choses qui peuvent arriver sur un terrain. Ils se sont parlés, j’ai discuté aussi avec eux. À l’entraînement, ça rigolait entre eux. Ce sont des choses qui arrivent parfois. Il y a plus de bruit que la réalité. Mais c’est quelque chose de complètement maîtrisé.«