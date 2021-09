Mbappé frustré contre Neymar sur le banc ?

Si le PSG réalise un début de saison parfait comptablement avec huit victoires en huit matches, quelques doutes subsistent. Lors de la victoire face à Montpellier (2-0), l’attaque parisienne a montré une grande maladresse devant le but. Ni Neymar, ni Mbappé n’ont inscrit de but malgré énormément d’occasions crées.

Une image en a interpellé plus d’un en fin de rencontre. Au moment du deuxième but inscrit par Julian Draxler à la 89e minute, les images de Canal Plus ont intercepté Kylian Mbappé ne célébrant pas cette réalisation, au contraire. L’international français a laissé exprimer sa frustration et semble dire à Gana Gueye, à ses côtés sur le banc de touche, « Il ne me fait pas la passe » en parlant de Neymar (passeur décisif pour l’Allemand).

Un match délicat pour les deux joueurs qui on espère seront de retour à leur meilleur niveau face à Manchester City ce mardi en Ligue des Champions (21h00).