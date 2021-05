Golovin : “Face au PSG, nous serons outsiders”

En cette fin de saison 2020-2021, le PSG a encore trois matches capitaux en jeu. Si les Parisiens dépendent d’un faux pas du LOSC (tout en remportant leurs matches) pour remporter le titre de champions de France, ils peuvent également glaner une nouvelle Coupe de France dans leur palmarès. En effet, le club de la capitale affrontera l’AS Monaco le 19 mai prochain en finale de la doyenne des compétitions. Présent en conférence de presse avant d’affronter le Stade Rennais en Ligue 1, Aleksandr Golovin, s’est brièvement prononcé sur cette finale de coupe face au PSG. Et comme son entraîneur Niko Kovac, l’international russe estime que son équipe sera l’outsider dans ce match. “Bien sûr, je ressens cette responsabilité et cette volonté de montrer plus. Nous vivons une belle dynamique. La finale face au PSG sera difficile face à une très bonne équipe. Nous serons outsiders. Mais nous avons la possibilité de ramener le trophée. Te vois-tu soulever un trophée ? C’est un rêve et j’espère qu’on va le réaliser.”

De son côté, l’entraîneur de l’AS Monaco, Niko Kovac, s’est exprimé de façon plus générale sur cette fin de saison, dans des propos rapportés par le site officiel de l’ASM. Outre la Coupe de France, le club du Rocher peut encore mathématiquement remporter le championnat (à cinq points du LOSC). “Nous sommes avant tout très heureux d’être en finale de Coupe de France pour la première depuis un long moment pour le Club (depuis 2010 face au PSG, ndlr). Mais comme depuis ces derniers temps, il faut passer à autre chose très rapidement, penser au prochain match, car les rencontres s’enchaînent. Nous sommes dans la bulle de performance et préparons très bien ce match, qui s’annonce compliqué face à un très bon adversaire. On montre des images à nos joueurs pour bien préparer cet évènement. Nous sommes biens, nous sommes très positifs, et on va continuer comme cela.”