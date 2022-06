Neymar est au centre des débats depuis plusieurs jours. Après l’annonce de la fin du bling-bling et des paillettes au PSG de Nasser al-Khelaifi dans son interview au Parisien, beaucoup ont tout de suite pensé au Brésilien (30 ans). Depuis plusieurs semaines, des rumeurs font écho d’une volonté du champion de France à vouloir se débarrasser de l’ancien barcelonais si une offre satisfaisante arrive sur le bureau. Mais Neymar lui ne veut pas partir. Il souhaite réaliser son rêve de remporter la Ligue des Champions à Paris. Pour Vitorino Hilton, il peut encore apporter au PSG.

Hilton croit encore en Neymar

« Neymar va surprendre beaucoup de monde cette saison, estime l’ancien défenseur central pour Le Parisien. Il y a cette saison la Coupe du monde, une compétition qu’il entend disputer et remporter. Il sait qu’il lui faudra être performant avec son club pour y parvenir. Il est conscient de la situation, a une vie privée plus posée et avec l’âge a gagné en expérience. On va le voir exploser de nouveau. Il sort beaucoup de son registre lorsqu’il fait les efforts défensifs que ne font pas souvent Messi et Mbappé. S’il fait une saison complète, on va retrouver le Ney des premières années PSG et de Barcelone. Et là, ce sera beau à voir ! »