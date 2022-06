L’effet Lionel Messi sur la renommée du PSG

Après plus de 20 ans au FC Barcelone, Lionel Messi – qui fête aujourd’hui ses 35 ans – avait rejoint le PSG l’été dernier. Une première saison mitigée sous le maillot des Rouge & Bleu avec seulement 11 buts en 34 matches toutes compétitions confondues. Il a aussi offert 14 passes décisives, toutes en Ligue 1. Malgré des statistiques loin de ses standards habituels, la Pulga a été une réussite en dehors du terrain comme l’a dévoilé Nasser al-Khelaïfi dans son entretien accordé au Parisien. « On ne veut pas perdre d’argent. Prenez Messi : on a réussi un deal incroyable, sur le terrain comme en dehors. Moins d’un an après, il est déjà rentabilisé. »

Dix nouveaux partenaires depuis l’arrivée de Messi

Ce vendredi, Marca s’est intéressé aux revenus du PSG depuis que l’international argentin est officiellement devenu un joueur parisien. Le chiffre d’affaires des Rouge & Bleu a augmenté et dépasse maintenant les 700 millions d’euros. Avec le transfert de Messi, le PSG a décroché dix nouveaux contrats de sponsoring dont une collaboration avec Dior. Dans les chiffres, il a augmenté ses revenus de 13%. Marc Armstrong, directeur du sponsoring du club, a ainsi expliqué : « Nous avons sûrement vu une croissance dans les domaines où nous pouvions conclure des accords entre 3 et 5 millions et maintenant ils sont entre 5 et 8, donc l’impact est considérable. » Le PSG a aussi de nouveau passé la barre du million de maillots vendus dont 60% floqués du numéro 30 de Messi assure Marca. Au niveau de la billetterie, l’effet Messi s’est aussi fait sentir avec des revenus records et un Parc des Princes qui fait toujours le plein. Enfin, le PSG gagne 1,4 million d’abonnés par semaine sur les réseaux sociaux.