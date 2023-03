Histoire, enjeux et clés du match avant Brest / PSG

Le PSG retrouve la Ligue 1 ce samedi soir (21 heures, Canal Plus Sport 360, Canal Plus Foot) avec le déplacement à Brest dans le cadre de la 27e journée de Ligue 1. Quelques heures avant ce match, quelques chiffres autour de cette confrontation.

Le PSG et Brest vont s’affronter pour la 41e fois. Le bilan est à l’avantage des Rouge & Bleu avec 24 victoires, 12 nuls et seulement 4 défaites. Les Parisiens qui restent sur une série de 24 matches sans défaite contre les Bretons comme le rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet du club. C’est la 3e plus belle série dans l’histoire du club, derrière Angers (28 matches, série en cours) et Saint-Etienne (25 matches, série en cours). Le PSG qui reste même sur 12 victoires de suite contre Brest. Sur la pelouse de Francis Le Blé, le PSG reste sur une série de 13 matches officiels sans défaite (8 victoires et 5 matches nuls) et 7 succès consécutifs.

La barre des 3000 buts en Ligue 1 ?

Lors de cette rencontre contre les Brestois, le PSG pourrait atteindre la barre symbolique des 3000 buts en Ligue 1. Pour cela, les Parisiens devront faire trembler les filets à deux reprises. Ils pourront compter sur Kylian Mbappé. Il reste sur cinq buts sur ses trois derniers matches de Ligue 1. En marquant ce soir, il peut devenir le meilleur buteur des Rouge & Bleu contre Brest (5 contre 6 pour Zlatan Ibrahimovic) mais également en championnat (137 contre 138 pour Cavani). Lionel Messi pourrait aussi poursuivre sa série de cinq matches avec au moins un but en Ligue 1. Enfin, le PSG pourrait atteindre la barre des 100 buts marqués toutes compétitions confondues. Pour ça, il faut marquer trois fois.