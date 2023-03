Le PSV prêt à tout pour faire rester Xavi Simons

Malgré quelques matches avec le PSG sous l’ère Pochettino, Xavi Simons n’a pas eu le temps nécessaire pour prouver aux dirigeants parisien qu’il avait sa place. Le Néerlandais a fait son retour sur sa terre natale l’année dernière et affiche des performances très satisfaisantes avec le PSV Eindhoven. Ce dernier fera tout pour conserver le joueur le plus longtemps possible.



« Je suis persuadé qu’il reste avec nous »

ED Sport, un média néerlandais a affirmé que le PSV à l’intention de proposer un nouveau contrat à Xavi Simons. Un contrat tout neuf qui ne contiendra plus de clause sur son retour au PSG. Le club néerlandais n’a pas peur des conditions convenus avec son joueur. Pour rappel, le milieu offensif peut revenir à Paris pour 12 millions d’euros jusqu’en 2024. C’est seulement basé sur la volonté du joueur et non du club. Mais le club néerlandais est plutôt optimiste sur ce point : « Je suis persuadé qu’il restera avec nous. », dit le directeur général du PSV Eindhoven Marcel Brands. Par ailleurs, selon le journaliste Rik Elfrink, Xavi Simons mise sur le fait de rester plus longtemps au PSV et le club souhaiterait finaliser l’accord avant l’été.