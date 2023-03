Gravement blessé, fracture du tibia de la jambe droite, en tout début de saison, Georginio Wijnaldum – prêté par le PSG à l’AS Roma – avait manqué toute la première partie de saison. De retour sur les terrains depuis quelques semaines, il commence à avoir du temps de jeu. Le club romain est actuellement en train de réfléchir sur son avenir.

Après une première saison ratée sous le maillot du PSG, Georginio Wijnaldum a été prêté avec option d’achat à l’AS Roma l’été dernier. Mais malheureusement pour lui, il a été victime d’une fracture du tibia de la jambe droite à l’entraînement en tout début de saison. Il a manqué toute la première partie de saison et la Coupe du monde, l’un de ses objectifs en quittant le PSG. De retour sur les terrains depuis quelques semaines, il enchaîne les rencontres. Alors que son avenir s’éloignait du club romain en raison de sa blessure, le fait que José Mourinho le fasse régulièrement jouer depuis son retour de blessure (7 matches, 2 titularisations, 228 minutes de jeu) rebatterait les cartes dans ce dossier.

La Roma voudrait faire baisser son option d’achat

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, l’AS Roma pourrait vouloir le conserver mais ne voudrait pas payer les huit millions d’euros de son option d’achat. Le quotidien sportif transalpin indique que le club romain pourrait négocier à la baisse cette option avec le PSG. Il souhaiterait également que l’international néerlandais baisse ses émoluments, lui qui toucherait 7 millions d’euros par an plus 3 millions de bonus.