Histoire, enjeux et clés du match avant Monaco / PSG

Ce samedi après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. Après sa défaite lors du Classico, le club de la capitale voudra renouer avec le succès et ainsi conforter sa place de leader.

Au Stade Louis II, Monaco et le PSG vont s’affronter pour la 110e fois de leur histoire. Le bilan est à l’avantage des Monégasques avec 47 victoires, contre 33 pour les Rouge & Bleu. À cela, il faut ajouter 29 nuls. L’ASM qui va entrer dans l’histoire du PSG en devenant l’équipe la plus affrontée par le club de la capitale dans son histoire en compagnie de Bordeaux rapporte Michel Kollar, l’historien du PSG, sur le site internet des Rouge & Bleu. Même si Monaco peut être considéré comme la bête noire du PSG, la tendance s’est inversée ces dernières années avec 12 victoires, 3 matches nuls et seulement 3 défaites lors des 18 dernières confrontations.

Des matches souvent prolifiques en buts

Les rencontres entre le PSG et Monaco sont souvent animées. Cette affiche a en effet vu 78 buts marqués lors des 22 dernières rencontres entre les deux équipes, soit une moyenne de 3,5 buts par match. Troisième meilleur buteur de l’histoire du PSG contre Monaco (6 buts) à égalité avec Carlos Bianchi et Angel Di Maria, Neymar – annoncé titulaire cet après-midi – se rapproche du top 5 des meilleurs buteurs des Rouge & Bleu en Ligue 1. Avec 81 buts, il est à deux buts de Dominique Rocheteau. Le top 5 est composé d’Edinson Cavani (138 buts), Kylian Mbappé (132 buts), Zlatan Ibrahimovic (113 buts), Mustapha Dahleb (85 buts) et donc Dominique Rocheteau (83 buts).