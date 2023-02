Monaco / PSG – les compositions officielles

Ce samedi après-midi (17 heures, Prime Video), le PSG se déplace sur la pelouse de Monaco dans le cadre de la 23e journée de Ligue 1. À moins d’une heure de ce choc, les deux entraîneurs ont dévoilé leurs compositions d’équipes. Christophe Galtier, qui doit faire sans plusieurs cadres, a décidé de faire confiance à certains titis.

Leader avec huit points d’avance sur Marseille et Lens, le PSG voudra poursuivre sur sa série de deux victoires consécutives en Ligue 1 pour maintenir cette avance voire l’augmenter contre Monaco. Pour cette rencontre, Christophe Galtier doit faire sans Kylian Mbappé, Lionel Messi, Marco Verratti, Renato Sanches et Nordi Mukiele, blessés. Il faut ajouter à cette liste Fabian Ruiz. Après le virus intestinal qui a touché les Parisiens plus tôt dans la journée, seul le milieu de terrain espagnol ne figure pas sur la feuille de match.

Trois titis titulaires

Alors qu’il utilisait un 4-4-2 en losange, le coach du PSG a décidé de revenir à son premier système cet après-midi au Stade Louis II, le 3-4-1-2. Dans les buts, Gianluigi Donnarumma. Il sera défendu par une défense Marquinhos, Danilo Pereira et El Chadaille Bitshiabu. Les rôles de piston sont confiés à Juan Bernat et Timothée Pembélé. Le milieu de terrain est composé de Carlos Soler, Warren Zaïre-Emery et Vitinha. Enfin, Hugo Ekitike et Neymar forment le duo d’attaque. Du côté de Monaco, on est dans du classique.

Feuille de match Monaco / PSG

23e journée de Ligue 1 – Stade : Louis II – Horaire : 17h00 – Diffuseurs : Prime Video – Arbitre : Clément Turpin – Arbitres assistants : Nicolas Danos et Benjamin Pages – Quatrième arbitre : Antoine Valnet – VAR : Willy Delajod et Yohann Rouinsard

XI de l’ ASM : Nübel – Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique – Diatta, Fofana, M.Camara, Golovine – Ben Yedder (c), Ben Seghir Banc : Didillon, Jakobs, Matsima, Matazo, Minamino, Akliouche, Volland, Gelson Martins, Boadu, Embolo

