Ce samedi (17h sur Prime Video), le PSG affronte l’AS Monaco, au Stade Louis II, dans le choc de cette 23e journée de Ligue 1. Privé de nombreux cadres, Christophe Galtier devra trouver les solutions pour ramener les trois points de ce déplacement.

Quelques jours après son élimination en Coupe de France et à J-3 du 8e de finale aller de Ligue des champions face au Bayern Munich, le PSG doit réagir. Fort d’une avance de 8 points en tête du championnat, le club de la capitale se déplace en Principauté sans Nordi Mukiele, Renato Sanches, Marco Verratti, Kylian Mbappé et Lionel Messi. L’occasion pour certains remplaçants d’élever leur niveau de jeu.

🚨🚨 | Marco Verratti est victime “d’une petite gêne à la hanche gauche”, il restera en soins ce samedi, annonce le PSG 🤕🇮🇹 pic.twitter.com/IFAw6FGvuY — Canal Supporters (@CanalSupporters) February 10, 2023

Vers une titularisation de Zaïre-Emery

Sans surprise, Gigio Donnarumma sera présent dans les buts. En défense, Nuno Mendes devrait débuter sur le banc selon L’Equipe et ainsi laisser sa place à Juan Bernat. L’Espagnol devrait être aligné dans une défense à quatre avec Achraf Hakimi, Marquinhos et Sergio Ramos. En l’absence de Marco Verratti, Warren Zaïre-Emery a une chance à saisir. Le Titi pourrait être accompagné par Danilo Pereira et Fabian Ruiz dans l’entrejeu. De son côté, Vitinha est pressenti pour évoluer un cran plus haut dans le 4-4-2 losange mis en place par Christophe Galtier. Enfin, en attaque, Neymar Jr et Hugo Ekitike pourraient être associés. De son côté, Le Parisien voit un onze de départ très proche, à une différence près. Pour le quotidien francilien, Carlos Soler débuterait dans un rôle de numéro 10 en lieu et place de Vitinha.

XI probable du PSG (L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Bernat – Zaïre-Emery, Danilo, Ruiz – Vitinha – Ekitike, Neymar

(L’Equipe) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Bernat – Zaïre-Emery, Danilo, Ruiz – Vitinha – Ekitike, Neymar XI probable du PSG (Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Bernat – Zaïre-Emery, Danilo, Ruiz – Soler – Ekitike, Neymar

(Le Parisien) : Donnarumma – Hakimi, Marquinhos (c), Ramos, Bernat – Zaïre-Emery, Danilo, Ruiz – Soler – Ekitike, Neymar XI probable de l’AS Monaco : Nübel – Aguilar, Disasi, Maripan, Caio Henrique – Diatta, Fofana, M.Camara, Golovine – Ben Yedder (c), Ben Seghir

Les compositions probables de Monaco / PSG (L’Equipe)